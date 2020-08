Icardi punge l'Inter: "Venire al Psg la scelta migliore della mia vita!"

"Venire a Parigi è stata la scelta migliore della mia vita". Mauro Icardi sembra essere contento della scelta fatta un anno fa: l'ex attaccante dell'Inter ha postato una foto per ricordare la firma col PSG, avvenuta esattamente un anno fa. "Lo scorso anno dovevo prendere la decisione di cambiare - si legge - un anno dopo eccoci qui, a testa alta per quello che abbiamo fatto e per quello che costruiremo da ora in poi". Ecco il post completo dell'attaccante argentino: