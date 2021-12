Idea Toronto, Giovinco: "Caro Insigne, così rischi l'invisibilità"

Per un Lorenzo Insigne che vuole tentare il sogno americano, c'è un Sebastian Giovinco che da anni lo ha intrapreso e ora vorrebbe rientrare in Italia. Il trequartista ex Juventus e Parma, ha così parlato al Corriere dello Sport: "Personalmente io mi sono trovato bene a livello umano e ho trovato una città in cui la vita è facile. A livello professionale devi mettere in conto di sparire dai radar. Ho perso la Nazionale, ho perso visibilità. Se si è disposti a rinunciare a queste cose, si tratta di un’esperienza che consiglio a tutti".

E sul suo futuro, Giovinco, da svincolato, parla così: "Sto aspettando che qualcosa si muova. Per il momento non ho offerte. Se non riuscirò a tornare in Serie A direttamente, aspetterò una stagione passando per la B. Non è mica una vergogna".