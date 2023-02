Il -13 dal Napoli vi dà più leggerezza? Inzaghi: "Non cambia niente, a prescindere dall'obiettivo..."

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, alla vigilia del derby contro il Milan è intervenuto in conferenza stampa

Vale la Champions o ancora lo scudetto? "In questa fase della stagione ogni punto è molto importante per qualsiasi obiettivo, sappiamo domani cosa rappresenta".

Da allenatore, il vantaggio psicologico che si è venuto a creare dopo la Supercoppa come lo gestirà? "Mah, chiaramente I derby sono tutti storie a sé. In questo anno e mezzo ne abbiamo giocati tanti, sei... Quelli di coppa ci hanno permesso di vincere due trofei importanti, quelli di campionato sono stati delusioni, a partire dal primo dove abbiamo pareggiato sbagliando un rigore. La soluzione migliore è affrontarli con la giusta concentrazione, si rischia di arrivare alla partita con tante energie mentali spese".

Lukaku la sta mettendo in difficoltà in ottica formazione? "Romelu secondo me ha fatto un'ottima partita, in crescendo, contro l'Atalanta, più passava il tempo più migliorava. È la mia speranza, spero di riuscire a portare tutti a una condizione tale per cui possano partire tutti dall'inizio. È in crescita, come Correa... Ora toccando ferro penso di recuperare per domani, anche se mancano due allenamenti, pure Brozovic e Handanovic".

Come ha affrontato il tema della fascia da capitano con Skriniar? "Abbiamo gerarchie in base alle presenze, per quello che è successo non sarà più il capitano. Se n'è parlato molto tranquillamente con la società e il ragazzo, il capitano è Handanovic, poi scaleremo in base alle presenze con Brozovic, D'Ambrosio, Lautaro. La cosa che mi preme di più è la partita".

Finora bilancio in parità per lei nei derby. Ma meglio nelle coppe, peggio in campionato: è una fotografia dell'Inter da gara secca? "Sono i dati... Come ha detto, sono chiari. L'anno scorso ci sono stati in campionato due punti di differenza, quest'anno ci sono due punti e le partite di coppa le abbiamo fatte meglio noi. Non mi aspetto un Milan sottotono, la rispetto molto come squadra".

Si gioca nella stessa data del derby di un anno fa, è un motivo in più di rivincita? "Ho detto di non ricordare il derby di 15 giorni fa, quindi neanche quello di un anno fa. Sono partite equilibrate, decise dal singolo episodio".

Il Napoli così lontano vi fa giocare con più leggerezza? "Non cambia niente, sulla singola partita. Sappiamo che c'è questo distacco, in questo momento della stagione ogni punto è fondamentale per qualsiasi obiettivo, che sia avvicinare il Napoli o staccare le inseguitrici".