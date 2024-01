Il 18 la sfida in Supercoppa con la Fiorentina: Nico Gonzalez prova il recupero lampo

Il programma: Napoli-Fiorentina aprirà la competizione il 18 gennaio



TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Corriere dello Sport di oggi parla di Nico Gonzalez e della sua voglia di rientrare a disposizione di Italiano per la nuova Supercoppa italiana: fermo dal 14 dicembre scorso per la lesione di secondo grado ai flessori della coscia destra, l’attaccante argentino sta provando con una determinazione feroce a rientrare in tempo utile per essere almeno inserito nei convocati della competizione, in anticipo di due-tre settimane sulle previsioni.

Comunque, ribadisce il quotidiano romano, non sarà preso il minimo rischio che possa provocare una ricaduta che sarebbe deleteria. Ma l’ex Stoccarda ci proverà fino a lunedì quando il gruppo viola salirà sull’aereo che lo porterà nella Penisola arabica. Ovviamente il recupero di Nico sarebbe determinante, forse fondamentale per la Fiorentina per aumentare le proprie possibilità di vittoria contro il Napoli prima e poi, nell’eventuale finale, contro la vincente di Lazio-Inter. Però, la decisione sarà presa in extremis tutelando l’atleta.

Il programma: Napoli-Fiorentina aprirà la competizione il 18 gennaio

La Supercoppa italiana 2024 sarà giocata a Riyadh. La Lega serie A ha ufficializzato il calendario: Napoli-Fiorentina si giocherà il 18 gennaio alle ore 20 italiane. Il 19 gennaio, allo stesso orario, sarà la volta di Inter-Lazio. La finale è in programma il 22 gennaio sempre alle 20. Tutte le partite si giocheranno Al-Awwal Park Stadium di Riyadh.