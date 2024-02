Il 6-1 del Napoli mette già in discussione Bigica al Sassuolo, ma un ex azzurro ha già rifiutato

Emiliano Bigica non si è tirato indietro e - come sottolineato dallo stesso tecnico - è pronto a dare una mano al Sassuolo

Emiliano Bigica non si è tirato indietro e - come sottolineato dallo stesso tecnico - è pronto a dare una mano al Sassuolo in questo momento di estrema difficoltà. Il pesante ko all'esordio contro il Napoli (1-6), però, inevitabilmente non aiuta a rasserenare l'ambiente e anzi, alimenta leciti dubbi su quello che può essere il presente e il futuro della panchina neroverde.

Il punto sulla panchina

La società, infatti, al netto della recente nomina dell'ex tecnico della Primavera neroverde come successore di Dionisi, sta riflettendo in queste ore sul da farsi. Resta da capire se qualcosa si muoverà già a breve o se invece si aspetterà l'andamento delle prossime gare (in arrivo due scontri diretti contro Hellas Verona e Frosinone, ndr).

Gli eventuali nomi? Al momento la pista Gattuso, dopo i recenti ulteriori nuovi contatti avvenuti nelle ultime ore, si sta raffreddando con l'ex centrocampista del Milan che sembra orientato a dire no. Stesso discorso per Ballardini (anche in virtù dei 18 mesi di contratto con la Cremonese) e per Grosso che preferirebbe allenare a partire dalla prossima stagione. A riportarlo è TMW.