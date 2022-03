Il Bari di LDL attende la festa promozione: col Latina può essere già matematica

Con un successo nel Lazio i pugliesi sarebbero matematicamente irraggiungibili e potrebbero festeggiare il ritorno fra i cadetti con tre gare di anticipo.





Il pari al San Nicola contro la Fidelis Andria ha rinviato solo di qualche giorno la festa promozione del Bari. Ad attendere la formazione di Michele Mignani, oggi a +10 sul Catanzaro secondo in classifica, c'è la trasferta in casa del Latina.

Con un successo nel Lazio i pugliesi sarebbero matematicamente irraggiungibili e potrebbero festeggiare il ritorno fra i cadetti con tre gare di anticipo.

Un ritorno in Serie B che il Bari e la sua tifoseria attende dal 2018 anno in cui il club fu estromesso per i problemi societari.