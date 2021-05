Il Bari di LDL ad un bivio: battere la Feralpisalò per evitare un altro fallimento

Per evitare che stasera si continui a parlare di un'altra annata fallimentare, il Bari ha un solo risultato a disposizione quest'oggi, nella sfida di ritorno del 1° Turno della Fase Nazionale dei playoff di C: vincere. Avversario di turno, la Feralpisalò.

Della partita, come riferisce tuttobari.com, ne ha parlato il tecnico biancorosso Gaetano Auteri: "Si può definire in tanti modi: è questo il nostro obiettivo. Va raggiunto. Bisogna avere energie positive. Dovremo gestire le responsabilità, è un modo per crescere. Sono straconvinto che faremo il nostro dovere e che tutto filerà nel modo migliore. All'andata abbiamo scelto una linea più prudente di gestione. Ma di sicuro negli episodi non siamo stati fortunati. Il tiro non era irresistibile, ha subito una deviazione. Potevamo anche fare risultato, la partita è stata equilibrata. Questa squadra siamo in grado di metterla sotto. Domani (oggi, ndr) è tutto, è decisiva. Ma non dobbiamo perdere la nostra positività".