Il Benevento crolla a Milano: l'Inter vince 4-0

L'Inter batte 4-0 il Benevento, gara valida come quarto anticipo della 1^ giornata del girone di ritorno. La prima rete è arrivata dopo pochi minuti per una sfortunata autorete di Improta. Nella ripresa doppietta di Lukaku preceduta dal ritorno al gol di Lautaro. Tracce della squadra di Inzaghi, sempre in grande difficoltà.