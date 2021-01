Il Benevento fa affari con la Juve: fatta per l'americano Reynolds, i dettagli

Può essere oggi il giorno decisivo per il passaggio di Bryan Reynolds in Italia. Il terzino americano del Dallas è vicino al trasferimento in Serie A: il Benevento del ds Foggia è prossimo a trovare l'intesa con la società di MLS. L'acquisto verrà fatto in sinergia con la Juventus che è pronta a prenderlo poi per la prossima stagione. Operazione da 7,5 milioni di euro più bonus per il terzino americano. Al più tardi nei prossimi giorni dovrebbe essere il momento buono per l'intesa totale e per un nuovo esterno basso per Filippo Inzaghi. Lo scrive TMW.