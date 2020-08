Il biografo di Messi e Guardiola su Ronaldo: "La Juve l'ha offerto a tutti. Anche al Barça"

Biografo tra gli altri di Lionel Messi e Pep Guardiola, giornalista e opinionista della BBC, Guillem Balague ha parlato di Cristiano Ronaldo e del suo futuro a BBC 5 Live. "Il motivo per cui Cristiano Ronaldo è stato accostato al PSG non è perché il PSG ci stia pensando davvero ma un altro. Jorge Mendes ha avuto istruzioni di trovare una squadra a Ronaldo. Lo abbiamo visto in sei mesi, il Real Madrid ha detto 'no chance', la Juventus vuole rinunciare al suo ingaggio. E' stato offerto ovunque, anche al Barcellona. Non so se riusciranno a liberarsene, chi pagherà una cifra del genere?".