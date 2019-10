Il Bologna affonda la Samp, solo un punto in due partite per Ranieri

Vince il Bologna nell'anticipo delle 12.30 contro la Sampdoria. Padroni di casa in vantaggio nella ripresa con Palacio al 48', con l'ex azzurro Gabbiadini che al 78' a firmare il momentaneo pareggio per la squadra blucerchiata, superata definitivamente dalla rete di Bani a poco più di dieci minuti dalla fine. Avvio zoppicante per Ranieri sulla panchina della Samp, con un solo punto conquistato in due partite.