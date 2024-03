Il Bologna col problema del Napoli post-Scudetto? Cds: "Chi correrà il rischio dopo Motta?"

Ivan Zazzaroni, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha parlato della vittoria del Bologna a Empoli che proietta i rossoblù a +6 sulla Roma

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Ivan Zazzaroni, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha parlato della vittoria del Bologna a Empoli che proietta i rossoblù a +6 sulla Roma (in attesa della gara di domani) ma si è soffermato in particolare sul futuro di Thiago Motta che difficilmente resterà in sella sotto le Due Torri: "Quando vengo a sapere, oppure leggo, di candidati alla sostituzione di Motta - purtroppo nutro poche speranze sulla sua permanenza, e non sono il solo -; quando penso al dopo-Thiago, dicevo, fatico a individuare, tra i praticabili, un allenatore disposto a correre un rischio così grosso".

Secondo Zazzaroni, Tudor (ora andato alla Lazio), Di Francesco, Farioli e Vanoli sono profili che stuzzicano Giovanni Sartori ("professionisti capaci ma tutt’altro che sprovveduti" ma non sarà semplice trovare l'erede di un allenatore che dopo 25 anni ha riportato il Bologna all’attenzione nazionale e che sta guidando i rossoblù verso una clamorosa qualificazione alla Champions