Il Bologna di Thiago Motta è uno spettacolo: 2-0 al Toro e 5º posto in classifica!

Al Dall'Aral il Bologna batte 2-0 il Torino nel Monday Night della 13ª giornata di Serie A.

Al Dall'Aral il Bologna batte 2-0 il Torino nel Monday Night della 13ª giornata di Serie A e sale al quinto posto il classifica. Poche emozioni al Dall'Ara nel corso dei primi 45', con gli ospiti che avevano trovato la rete del vantaggio con uno splendido sinistro di Nikola Vlasic che non aveva lasciato scampo a Skorupski, ma dopo aver rivisto l'azione al VAR il direttore di gara ha annullato la rete, per un fuorigioco di due giocatori granata che si trovavano nella traiettoria del sinistro del centrocampista.

Bologna in vantaggio al 59' con Giovanni Fabbian: palla filtrante per il centrocampista rossoblù che ha sfruttato un'uscita avventurosa di Gemello, saltandolo e depositando poi la palla in rete. Al 91' il raddoppio rossoblu con Zirkee: sterzata perfetta su Vojvoda e mancino che beffa Gemello, rete convalidata dopo il check in corso del VAR.