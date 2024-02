Il Bologna di Thiago Motta vola! Battuta la Fiorentina nel derby dell'Appennino

Al Dall'Ara il Bologna batte 2-0 la Fiorentina nel derby dell'Appennino valido per il recupero della 21ª giornata di Serie A.

Al Dall'Ara il Bologna batte 2-0 la Fiorentina nel derby dell'Appennino valido per il recupero della 21ª giornata di Serie A. Al 12' i padroni passano di casa con Orsolini che batte Terracciano sfruttando al meglio un visionario lancio di Ferguson. La Viola risponde subito, scaldando i guantoni di Ravaglia grazie a Bonaventura, ma tutta la prima mezz'ora scorre con ritmi da flipper: può accadere qualsiasi cosa, da un momento all'altro, i fronti d'azione sono in continuo rovesciamento. A fare la differenza in favore del Bologna, in diversi frangenti, il rendimento del centrocampo. Nel finale di frazione arriverebbe il raddoppio, ma la posizione di fuorigioco di Posch (che forse sfiora ma forse no) invalida la punizione con cui Orsolini aveva sorpreso Terracciano.

Nella ripresa serve un episodio ai viola, questo potrebbe arrivare da punizione, ma sul velenoso mancino di Biraghi è reattivo Ravaglia. Italiano prova a cambiare volto alla sua squadra inserendo Nzola al posto di Nico Gonzalez, con l'obiettivo anche di portare più peso. Proprio l'angolano completerà un paio di conclusioni nello specchio, ma non troppo pericolose. Tra cambi e giochi col cronometro, i tentati assalti finali della Fiorentina vanno a vuoto. Ma c'è tempo per un gol, quello del 2-0. Lo segna a tempo quasi scaduto Odgaard, subentrato e al secondo gol in due presenze in rossoblù.