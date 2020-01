Il Bologna dilaga con la Spal: finisce 3-1 per i felsinei

Finita la partita tra Spal e Bologna, match valevole per il 21° turno di Serie A. I padroni di casa sono andati in vantaggio grazie al rigore di Petagna che al 23' realizza dagli 11 metri. Il Bologna risponde subito al 24' per merito di un autogol di Vicari che, nel tentativo di anticipare Palacio, tocca il pallone e mette fuori causa Berisha. Nella seconda frazione gli ospiti passano in vantaggio al 59' con il neoacquisto Barrow che dall'altezza del dischetto la piazza a giro, col destro, e non lascia scampo a Berisha. Al 65' ha messo la parola fine al match un gol di Poli, ben imbeccato da Soriano. Finisce 3-1 per il Bologna.