Il Bologna domina e stende un Verona in difficoltà: finisce 1-0

Il Bologna batte di misura il Verona e vola a sette punti in classifica. I rossoblu vincono 1-0 grazie al gol di Svanberg. Primo tempo giocato a buon ritmo tenuto fin dai primissimi minuti di gioco. Dal 20’ in avanti è monologo Bologna con tante occasioni create da Soriano, Barrow e Arnautovic che non sono riusciti a concretizzare le palle gol. Nella ripresa i padroni di casa hanno continuato a spingere fin quando al 78’ hanno trovato la rete del vantaggio. Svanberg trafigge Montipò con una rasoiata che s'infila nell'angolo basso alla destra del portiere scaligero. Verona quasi mai pericoloso e che ha rischiato in diversi casi di subire il 2-0. Festeggia il Bologna che sale a quota 7 in graduatoria.