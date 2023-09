Il Bologna domina, ma segna poco: Motta punta su Karlsson, svedese con colpi sudamericani

Fantasia e dribbling, ma Motta gli chiede gol per il decollo del Bologna, titola la Gazzetta dello Sport per raccontare del momento di Jesper Karlsson

Fantasia e dribbling, ma Motta gli chiede gol per il decollo del Bologna, titola la Gazzetta dello Sport per raccontare del momento di Jesper Karlsson, il numero dieci del Bologna con colpi da sudamericano, giocate che sembrano nate per strada, tiri imbevuti di effetto e un’estate passata ad essere accostato (anche) alla Lazio. Nonostante le buone prove, Motta lo vuole decisivo: servono i gol, le giocate di qualità negli ultimi metri per sfruttare il grande lavoro di Zirkzee ed in generale di un Bologna che gioca bene ma ha bisogno di finalizzare. A partire dalla sfida col Napoli.