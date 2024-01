Il Bologna ferma il Milan: rocambolesco 2-2 e tanti episodi VAR

Finisce 2-2 il match tra Milan e Bologna, gara ricca di emozioni ed episodi

Finisce 2-2 il match tra Milan e Bologna, gara ricca di emozioni ed episodi.

La partita viene sbloccata al 29' da Zirkzee, che dopo un batti e ribatti in area riesce a beffare Maignan con un radente che passa sotto le gambe del portiere francese. La gara si infiamma al minuto 42, quando a seguito di un contatto tra Kjaer e Ferguson, l'arbitro Massa assegna il penalty ai rossoneri. La panchina del Bologna è furiosa: Ferguson colpisce il difensore danese al volto, ma quest'ultimo aveva abbassato la testa in modo pericoloso.

Il VAR non richiama il direttore di gara all'On Field Review, e Thiago Motta viene espulso per proteste. Dal dischetto si presenta Giroud, che però si fa ipnotizzare da Skorupski. Il match si innervosisce e all'arbitro sfugge un po' di mano la gestione della gara: in soli tre minuti vengono assegnati altri due gialli e un cartellino rosso nei confronti di un membro della panchina del rossoblu. A pochi istanti dal 45', ci pensa Loftus-Cheek a rimettere i rossoneri in corsa, depositando in rete un cross dalla destra di Calabria.

Nella ripresa, arriva il secondo rigore della partita al 74': sgroppata di Leao che viene colpito da una manata di Beukema. Dagli 11 metri questa volta ci va Theo Hernandez (Giroud era stato sostituito), che incrocia col mancino ma colpisce il palo. Dopo il calcio di rigore, come un replay del primo tempo è Loftus-Cheek a colpire. Su cross di Florenzi l'ex Chelsea insacca di testa battendo Skorupski.

Nel recupero c'è l'ennesimo episodio VAR: Terracciano trattiene evidentemente Kristiansen in area di rigore, e Massa richiamato all'On Field Review decide per il terzo rigore della serata. Si incarica della battuta Orsolini, che apre il piattone e beffa Maignan che intuisce ma non riesce a respingere. È l'ultimo squillo del match.