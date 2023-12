Il Bologna non si ferma più, Motta batte Mou: Roma ko al Dall'Ara

Al Dall'Ara il Bologna batte la Roma 2-0 e si lancia al quarto posto in classifica.

Al Dall'Ara il Bologna batte la Roma 2-0 e si lancia al quarto posto in classifica. Dopo 8 minuti di gioco Saelemaekers chiede a gran voce un calcio di rigore per un contatto con Kristensen, ma Guida lascia correre ammonendo l'ex Milan e Llorente per proteste.

I padroni di casa continuano a proporre gioco, ma le occasioni migliori capitano agli uomini di Mourinho: nel giro di quattro minuti Llorente sfiora il gol dell'anno con una punizione da centrocampo deviata in corner da Ravaglia, poi il portiere rossoblù si supera sul colpo di testa di Belotti. Superati i pochi istanti di confusione, il match si sblocca al 37' quando Moro, servito dall'ottimo pallone di Ndoye, batte Rui Patricio con un tiro dal limite dell'area. Roma in confuzione e nel finale lo stesso Ndoye sfiora la rete del 2-0.

Dopo quattro minuti dall'inizio del secondo tempo il Bologna ha trovato il gol del 2-0 su un'azione simile a quella del secondo tempo: decisiva la deviazione di Kristensen, ora per la squadra di Mourinho si fa davvero dura. Dopo soltanto 18 minuti dal suo ingresso in campo, Mourinho decide di sostituire Renato Sanches con Bove: nessun problema fisico per il portoghese, che esce a testa bassa dal campo. Rientrato in panchina il tecnico non saluta il centrocampista in prestito dal Paris Saint-Germain.