Il Bologna perde ancora dopo il ko contro il Napoli: il Verona vince 2-1 in rimonta

Il Verona ribalta la gara grazie ad un gol all’85’ e batte il Bologna. Altra sconfitta del Bologna dopo il ko contro il Napoli rimediato nell’ultima giornata. Rossoblù in vantaggio al "Bentegodi" con un gran gol di Orsolini al 14'. Azione che parte da Skorupski, che trova proprio l'attaccante spizzare di testa per Svanberg, a seguire per Soriano che la alza ed esalta le qualità balistiche di Orsolini: il numero 7 si coordina e in girata di sinistro scarica un tiro preciso che supera Montipò.

Pareggio dell'Hellas al 39' con Caprari. Ilic vince un contrasto con Bonifazi e allarga a sinistra per Lazovic. Cross del serbo per il numero 10 che al volo di tacco sorprende Skorupski. Nel secondo tempo il Verona ribalta la partita all'85' con Kalinic. Tameze recupera un pallone a centrocampo e serve sulla destra Lasagna, traversone per Kalinic che è liberissimo in area e schiaccia di testa, superando Skorupski.