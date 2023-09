Il Bologna ribalta il Cagliari nella ripresa: al Dall'Ara finisce 2-1

Terminato il primo tempo della sfida del Dall'Ara, il Bologna è sotto nel punteggio contro il Cagliari.

Il Bologna va sotto nell'unica vera occasione creata dal Cagliari nel primo tempo, ma poi ha la forza di ribaltarla grazie ai suoi giovani: Zirkzee segna il pari e alla fine Fabbian, appena entrato, ribalta il risultato e regala ai rossoblù emiliani la prima vittoria in campionato. In mezzo anche un rigore fallito da Orsolini.

BUON INIZIO FELSINEO - È il Bologna a giostrare il pallone fin dai primi minuti con il Cagliari che tenta il pressing con le due punte sui portatori di palla e per il resto tiene le linee molto compatte a protezione dell’area. I felsinei cercano molto il gioco sulle fasce, quella sinistra in particolare, per aprire varchi e così arriva la prima occasione della gara con il nuovo 10 Karlsson che al 6° si accentra e con un missile colpisce l’incrocio dei pali a Radunovic battuto. È sempre il Bologna a fare la gara e creare occasioni con al 13° Zirkzee che riceve in area, si libera in un fazzoletto e calcia trovando la deviazione in corner della difesa.

LA SBLOCCA IL CAGLIARI - Il Bologna è però lento nella manovra e non riesce a creare grandi pericoli a differenza dei sardi che alla prima occasione passano in vantaggio: palla profonda per Luvumbo che scappa via a Beukema e si invola verso la porta battendo poi Skorupski con un diagonale letale. Primo gol in A per l’angolano. Il vantaggio dà fiducia ai sardi che provano a mettere alle corde un Bologna che appare faticare a reagire e ritrovare il bandolo della matassa. Poco prima della mezz’ora però arrivano due occasioni per i padroni di casa con Karlsson e Zirkzee che sbattono però sulle mani di Radunovic. Il Cagliari continua però a tenere bene in campo e con uno scatenato Luvumbo tiene in ansia la difesa felsinea.

ZIRKZEE LA PAREGGIA. ORSOLINI SPRECA - Il Bologna parte meglio nella ripresa e all'ora di gioco la rimette sul pari grazie alla prima rete in Serie A in questa stagione, la terza totale, di Joshua Zirkzee. Azione sviluppata lungo la corsia mancina, pallone di Moro per Kristiansen che di prima mette in mezzo per l’olandese che si coordina e calcia con il mancino sul primo palo battendo Radunovic. I padroni di casa, rinvigoriti dal pari, vanno alla caccia del sorpasso e al 74° hanno la grande occasione grazie a un calcio di rigore conquistato da Karlsson il cui cross viene toccato di mano da Di Pardo in area. Dal dischetto però Orsolini spreca tutto calciando sulla traversa. La gara nel finale va un po' a strappi con il Cagliari che si affida agli scatti di Oristanio e Luvumbo, mentre i padroni di casa cercano sempre l’azione manovrata per aprire varchi, ma le occasioni da ambo i lati latitano.

FABBIAN ENTRA E DECIDE - Quanto tutto sembra portare al pareggio arriva l’episodio che cambia le sorti della gara: Kristiansen calcia da appena dentro l’area su un cross da palla inattiva, Radunovic sembra in controllo, ma si fa scappare la palla dalle mani con Fabbian che, entrato da un paio di minuti, ringrazia e segna il suo primo gol in Serie A facendo esplodere il Dall’Ara.