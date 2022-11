Il Bologna ribalta il Toro in 9': terza vittoria consecutiva per i rossoblù

Il Bologna batte 2-1 in rimonta il Torino al Dall'Ara nel lunch match della 13esima giornata di Serie A.

Il Bologna batte 2-1 in rimonta il Torino al Dall'Ara nel lunch match della 13esima giornata di Serie A. Dopo i primi 45 minuti è avanti il Torino grazie al gol realizzato su calcio di rigore da Sasa Lukic al 26'. Era partito fortissimo il Bologna che già dopo 20 secondi aveva trovato la prima clamorosa palla gol con l'inserimento di Arnautovic fermato solo da una parata di spalla (e di intuito) di Milinkovic. Il portiere granata è protagonista anche al 24', col lancio millimetrico per la corsa di Miranchuk che involato verso la porta viene steso da Lucumì per il rigore che fin qui decide la sfida.

Nella ripresa il Bologna ribalta il match nel giro di nove minuti. Al 64' pareggio dei padroni di casa grazie al gol di Orsolini, splendidamente imbeccato dal cross di Vignato dalla trequarti. Al 73' arriva il gol vittoria con Posch: azione manovrata degli uomini di Thiago Motta, con Lykogiannis che pennella dentro un cross tagliato su cui irrompe il terzino che da pochi passi segna il gol del 2-1.