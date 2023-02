Il Bologna sbanca Marassi al 90’: Samp beffata da una magia di Orsolini

Il Bologna batte 2-1 a Marassi la Sampdoria nel match valido per la 23ª giornata di Serie A.

I primi minuti avevano illuso il popolo blucerchiato: Gabbiadini, schierato in attacco in coppia con Lammers, si presenta a tu per tu con Skorupski ma spreca malamente, mentre ai rossoblù manca un po' di lucidità. In poco tempo, però, Schouten e Dominguez ritrovano gli automatismi giusti e, aiutati da Soriano, Orsolini e i due terzini, cominciano a fare il bello e cattivo tempo. Il Bologna attacca soprattutto sulla catena di destra ma sblocca dalla parte opposta: sugli sviluppi di un corner, Barrow riceve all'altezza del vertice sinistro e scarica per Soriano, che di controbalzo non lascia scampo ad Audero. Palla nell'angolino destro, il centrocampista ritrova la rete dopo ben 65 partite (e 706 giorni).

Nella ripresa entra Sabiri, segna un rigore e ne sbaglia un altro. Tutto in 7' - Motta perde Posch nei minuti finali del primo tempo, Stankovic ne cambia quattro nei primi venti della ripresa (entrano Rincon, Zanoli, Murru e Sabiri). Gabbiadini spreca ancora da buona posizione, poi si guadagna un rigore grazie anche a un'ingenuità piuttosto clamorosa di Lucumì. Proprio Sabiri si incarica della conclusione e fa 1-1 al 68'; due minuti dopo, Sosa colpisce con la mano in area e rimanda il marocchino sul dischetto, ma stavolta Skorupski respinge. È il momento decisivo della partita: il tecnico serbo si gioca anche la carta Jesé nel tentativo di portare a casa punti fondamentali in chiave salvezza, il collega si affida alla freschezza di Moro, Medel e Raimondo. La partita diventa apertissima e divertente, con continui capovolgimenti di fronte. La squadra di Thiago Motta ritorna in vantaggio al 90' contro la Sampdoria: grande azione personale di Orsolini, che prende palla sulla destra, si accentra e fa partire un bolide con il mancino che si insacca sotto il sette opposto. Dopo un lungo consulto con il VAR, Irrati convalida la rete.