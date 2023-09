Il Bologna si conferma solido: 3a gara senza prendere gol, 0-0 a Monza

Tanto possesso, poche occasioni e un gol annullato per parte: Monza-Bologna è 0-0.

© foto di www.imagephotoagency.it

Tanto possesso, poche occasioni e un gol annullato per parte: Monza-Bologna è 0-0. Si chiude con un pareggio la sfida tra Palladino e Thiago Motta, che si dividono la posta in palio al termine di una gara combattuta, molto tattica e che vede prevalere le difese agli attacchi. Un gol per parte, segnato da Dany Mota e da Lewis Ferguson, annullati però da VAR e arbitro. E così le squadre tornano a casa con un punto per parte, nonostante la superiorità numerica nel finale del Monza, per il rosso ad Alexis Saelemaekers.