Il Bologna spaventa l'Inter ma non basta: al Dall'Ara è 0-0 al 45'

Sotto la pioggia che inzuppa il Dall'Ara, Bologna e Inter concludono il primo tempo del lunch match sul risultato di 0-0.

Il racconto del primo tempo. Si parte su ritmi alti, pressing frenetico da entrambe le parti e un terreno di gioco zuppo d'acqua che regala brividi ma anche controlli molto complicati. A proposito dei brividi, li fa provare Onana ai compagni quando si avventura in un rischioso doppio dribbling nell'area piccola. Il Bologna passa al 12': Barrow ritrova la rete, ma è da annullare per la posizione di Dominguez, in evidente fuorigioco sulla traiettoria di tiro del compagno. I felsinei sono in forma e lo confermano pochi minuti dopo: Soriano centra l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere camerunese. L'Inter, in compenso, fatica ma cresce col passare dei minuti: al 25' prove di LuLa, alla mezzora da segnalare un tentativo da fuori di Mkhitaryan di poco alto, folate per cercare di smuoversi dall'immobilismo di un centrocampo che pare soffrire l'assenza di Barella. Al 39' la miglior occasione per gli ospiti: cross di Gosens da sinistra, girata aerea di Lautaro, il pallone sibila appena a destra della porta difesa da Skorupski. Ultima occasione emiliana: Orsolini cerca lo specchio da punizione, conclusione alta.