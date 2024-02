Il Bologna torna a stupire: 4-2 al Sassuolo e si rilancia per l’Europa

Si chiude sul risultato di 4-2 quello che è stato un match ricco di emozioni al Dall'Ara, con il Bologna che nella ripresa rimonta l'1-2 del primo tempo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si chiude sul risultato di 4-2 quello che è stato un match ricco di emozioni al Dall'Ara, con il Bologna che nella ripresa rimonta l'1-2 del Sassuolo del primo tempo. A sbloccare il match dopo soli 13 minuti ci pensa Thorstvedt: il centrocampista norvegese approfitta di un errore in costruzione di Skorupski e con un destro preciso da pochi passi batte il portiere polacco. La reazione del Bologna arriva undici minuti più tardi: sul corner di Urbanski si avventa Zirkzee che in girata al volo beffa Consigli, con la complicità della deviazione decisiva di Viti. I neroverdi però non ci stanno e al minuto 34 si riportano in avanti grazie a un gran gol di Volpato, che si accentra dalla destra e lascia partire un tiro a giro perfetto su cui Skorupski non può nulla.

Nella ripresa cambia totalmente il registro della partita: con gli ingressi di Orsolini e Saelemaekers i rossoblu trovano nuova linfa mentre i neroverdi non riescono mai a rendersi pericolosi. Il pareggio arriva solo al minuto 73 con un'incornata di Fabbian su cross di Kristiansen, ma l'ultimo quarto d'ora è di fuoco. Prima Ferguson all'84esimo firma il controsorpasso con un gran tiro d'esterno dal limite, poi due minuti più tardi Saelemaekers mette il lucchetto al match. Thiago Motta trova così la prima vittoria del 2024 e scavalca la Fiorentina prendendosi il quarto posto