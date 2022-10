Il Bologna va avanti con Thiago Motta: il tecnico ha incassato la fiducia del club

"Perché la gente se l'è presa tanto con lui, che è qui solo da tre giornate?"

Il Corriere di Bologna analizza la situazione all'interno del club rossoblù dopo che Thiago Motta, nuovo allenatore dopo l'esonero di Mihajlovic, ha totalizzato un solo punto in tre partite. Il tecnico ieri ha avuto un confronto con i dirigenti, che gli hanno rivolto parole di incoraggiamento. La domanda che si pongono in società è la seguente: "Perché la gente se l'è presa tanto con lui, che è qui solo da tre giornate?". Il compito dell'ex Spezia e Genoa ora è ampliare il distacco con la zona rossa, al momento di soli 2 punti, dopo aver incassato la fiducia della società, che vede gli indicatori fisici della squadra in miglioramento.