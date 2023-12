Il bomber che non ti aspetti: la sblocca Bisseck, Inter avanti 1-0 sul Lecce al 45'

È il primo gol in Serie A di Yann Bisseck a consentire all'Inter di concludere in vantaggio per 1-0 il primo tempo contro il Lecce a San Siro.

È il primo gol in Serie A di Yann Bisseck a consentire all'Inter di concludere in vantaggio per 1-0 il primo tempo contro il Lecce a San Siro. Risultato sostanzialmente meritato per la squadra di Simone Inzaghi, al netto della buona prestazione - e anche delle occasioni costruite - della squadra salentina, oggi guidata dal vice allenatore Tarozzi causa squalifica di D'Aversa. Il difensore tedesco, migliore in campo, ci aveva già provato: la traversa gli aveva negato un super gol in acrobazia, nulla ha potuto Falcone pochi minuti dopo quando l'ex Aarhus ha superato tutti in altezza e indirizzato la palla in rete.