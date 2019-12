Il Brescia si rilancia per la salvezza: Lecce battuto nettamente al Rigamonti

Due gol nel primo tempo e uno nel secondo per chiudere i giochi. E' così che il Brescia batte il Lecce e si rilancia nella lotta per la salvezza. Un tris netto, un risultato mai in discussione al Rigamonti, davanti a propri tifosi. Non segna Balotelli, al quale però è tornato il sorriso. Le reti portano le firme di Chancellor, Torregrossa e Spalek, questi ultimi due al primo gol in Serie A. Lecce mai davvero pericoloso se non in rarissime occasioni. E adesso il Brescia sogna la permanenza in A.