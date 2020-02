Il Cagliari annuncia: "In attesa dell'Osservatorio, vietata vendita biglietti per i residenti in Campania"

Domenica alle ore 18 alla Sardegna Arena sfida tra il Cagliari e il Napoli. Biglietti in vendita oggi dalle 10 ma la società sarda sul proprio sito ufficiale scrive, rivolgendosi ai sostenitori azzurri: "In attesa delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive è precauzionalmente vietata la vendita ai tifosi residenti in Campania". Evidentemente quanto accaduto per la gara di domani - biglietti prima venduti dall'Inter e ora parte il rimborso per il divieto imposto - ha convinto il Cagliari, in attesa di comunicazioni ufficiali, a evitare la vendita per non dover poi rimborsare eventualmente i tifosi penalizzati.