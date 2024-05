Il Cagliari di Ranieri è salvo, battuto 2-0 il Sassuolo che ha un piede e mezzo in B

Termina sul risultato di 0-2 il match del Mapei tra Sassuolo e Cagliari, valido per la 37esima giornata di Serie A

Termina sul risultato di 0-2 il match del Mapei tra Sassuolo e Cagliari, valido per la 37esima giornata di Serie A. La squadra di Ranieri sfrutta l'occasione e si salva aritmeticamente con una giornata d'anticipo. Situazione a dir poco critica invece per i neroverdi: per evitare di retrocedere già oggi dovranno sperare nelle sconfitte di Empoli e Frosinone, per poi andarsela a giocare all'ultima di campionato. Gara decisa dalla zampata in area di Matteo Prati (71') su assist di Dossena, poi nel finale Gianluca Lapadula (91') mette al sicuro il risultato trasformando il rigore provocato da Kumbulla.

Serie A, la classifica aggiornata dopo Sassuolo-Cagliari 0-2

Inter 92 punti

Milan 74*

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 66

Roma 60

Lazio 59

Fiorentina 54

Torino 53*

Napoli 52*

Genoa 46

Monza 45

Lecce 37*

Cagliari 36*

Hellas Verona 34

Udinese 33

Frosinone 32

Empoli 32

Sassuolo 29*

Salernitana 16

* Una partita in più