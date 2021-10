Il Cagliari domina contro il Venezia ma non la chiude: al 45’ sardi avanti 1-0

Cagliari in vantaggio 1-0 sul Venezia al termine della prima frazione di gioco. La gara prende il via con i sardi che provano subito ad essere pericoli, sfruttando le incursioni sulla destra di Nandez. Venezia, attento e bravo a difendersi basso, dando così spazio agli attaccanti per ripartire in profondità. Sono però i padroni di casa ad essere maggiormente pericolosi per tutta la prima parte di gara. Al 18' arriva il vantaggio con Keita Balde. Grande contropiede azionato da Marin, perfezionato da Nandez per il connazionale Cacares che crossa e mette il pallone sulla testa dell'ex Inter e Samp che non sbaglia.

La risposta dei lagunari arriva al 26' con Johnsen che calcia basso impegnando Cragno in una respinta al termine di una buona azione manovrata dalla destra alla sinistra del campo. Quello che manca al Venezia, però, non è tanto la qualità tecnica e la visione tattica quanto l'agonismo, soprattutto se confrontato con quello messo in campo da un Cagliari in evidente trance agonistica alla ricerca del primo successo stagionale. Al 37' occasionissima per il raddoppio del Cagliari con protagonista Marin: il centrocampista parte palla al piede dalla sua metà campo e ai 18 metri calcia in porta colpendo il palo alla destra di Maenpaa. Il resto della frazione scorre via sullo stesso canovaccio, senza però ulteriori pericoli.