Il Cagliari espugna Ferrara: decisiva una rete allo scadere

Finisce 1-0 per il Cagliari la gara con la Spal, match valevole per il 27° turno di Serie A. Partita senza emozioni, che proprio nel finale regala però quella più grande: Simeone, al 93' mette in porta un gol che vale tre punti. Il Cagliari torna così a trovare la vittoria che mancava dal 2 dicembre. Zenga porta i primi 3 punti della sua gestione a casa