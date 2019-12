Il Cagliari perde ancora, seconda sconfitta consecutiva a Udine

Ancora una sconfitta per il Cagliari, la seconda consecutiva dopo la debacle casalinga contro la Lazio. Lontano dalle mura amiche, i sardi hanno lasciato i tre punti alla Dacia Arena consegnando la vittoria all'Udinese di Gotti. De Paul ha aperto le danze nel primo tempo con la rete del vantaggio al 34'. Gestione oculata dei friulani che rischiano nel finale, quando Joao Pedro firma il pari all'84'. Passano appena due minuti, e l'Udinese passa ancora con il gol del 2-1 di Fofana. Sardi che nel finale restano anche in dieci per l'espulsione di Pisacane.