Il Cagliari riprende il Lecce: un punto per parte al Via del Mare

Allo Stadio Via Del Mare finisce 1-1 il match tra Lecce e Cagliari, un risultato che non dispiace alle due compagini, che guadagnano un punto prezioso in chiave salvezza

© foto di www.imagephotoagency.it

L'inizio della partita vede il Lecce partire con grande determinazione. Gonzalez, dopo un calcio di punizione, colpisce di testa da una posizione decentrata, ma Scuffet respinge con il petto, chiudendo lo specchio. Gli uomini di D'Aversa continuano a cercare con grinta il gol del vantaggio. Verso il quindicesimo minuto, Oudin tenta una conclusione dalla distanza, ma la palla si infrange sul palo e termina fuori. Quattro minuti dopo, Krstovic vince un duello sulla corsia di sinistra e mette un cross a rimorchio, ma Oudin non riesce a spingere il pallone in rete. La svolta arriva con Gendrey, che trova un terzo tempo perfetto su un calcio d'angolo e riesce a superare Scuffet. La reazione del Cagliari non si fa attendere, ma la conclusione di Petagna termina altissima.

Il secondo tempo si apre con una discesa di Gallo che entra in area e tenta una conclusione verso Scuffet, ma senza centrare lo specchio della porta. All'ora di gioco, i padroni di casa sono di nuovo pericolosi con Krstovic, ma il suo colpo di testa è centrale e facile preda di Scuffet. In contropiede, Oristanio effettua un coast-to-coast, ma una volta entrato in area viene chiuso dalla difesa salentina. Tuttavia, l'attaccante riesce a segnare pochi minuti dopo, ricevendo un suggerimento dalla destra e superando Faclone, che aveva effettuato un grande intervento ma aveva respinto il pallone dentro la rete.

Finale senza troppe emozioni, e un risultato che non fa male a nessuna delle due.