Il Cagliari ritrova finalmente Rog, Mazzarri: "Lo aspettavo da tempo e lo conosco da prima"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo un lungo infortunio, in casa Cagliari tornerà Marko Rog nella sfida contro l'Udinese. E Walter Mazzarri ne ha parlato in conferenza stampa: "Lo aspettavamo da tempo, io lo conosco anche da prima che arrivasse a Cagliari. È un ragazzo che domani sarà in panchina e vedremo, l'ho già visto bene e penso che sia pronto a giocare uno spezzone di gara".