Il Cagliari vince in rimonta 2-1 all'ultimo respiro, sbaglia Skorupski: beffato il Bologna

Alla Sardegna Arena il Cagliari batte al fotofinish, 2-1, il Bologna nell'ultimo match del 21°turno di Serie A. Nel primo tempo grande occasione per i padroni di casa con il destro di Bellanova sul palo in avvio di frazione. Nella ripresa il Bologna sblocca il match dopo neanche dieci minuti: punizione di Orsolini che con una parabola perfetta supera la barriera e va a insaccarsi in fondo alla rete con Cragno. Al 71' il Cagliari pareggia con Pavoletti: Pereiro mette dentro un pallone potente su cui il centravanti sardo è pronto alla deviazione alle spalle di Skorupski. Il Bologna prova a riportarsi avanti, ma coglie due pali con Orsolini e Skov Olsen. Quando sembra finire con un pareggio il Cagliari trova il gol vittoria al 94' con Pereiro che calcia sul primo palo e soprende Skorupski che commette un errore clamoroso. Vittoria fondamentale per il Cagliari, ora i sardi sono a una solo lunghezza dal Venezia quartultimo, mentre i felsinei restano a quota 28.