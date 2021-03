Il cambio funziona a Cagliari, 6 punti su 6 e 0 gol subiti con Semplici: "Rosa lunga e valida"

Sei punti in due partite, tre gol fatti, zero al passivo: la rincorsa del Cagliari alla zona tranquillità continua e i numeri danno ragione alla squadra rossoblù: "Sono stati grandi, complimenti a tutto il gruppo", ha detto dopo l'1-0 al Bologna il tecnico Leonardo Semplici che poi ha sottolineato anche la rosa ricca di alternative: "Chi è entrato nel finale si è fatto trovare pronto. Ho inserito Cerri perché c'era bisogno di un giocatore più fisico che tenesse palla e facesse salire la squadra. Rugani invece è uscito per una botta alla coscia sinistra, valuteremo le sue condizioni domani con lo staff medico. Questa rosa ha dei giocatori validi, piano piano cercherò di coinvolgere sempre più elementi per avere a disposizione il maggior numero di alternative: i cinque cambi possono dare quel qualcosa in più di cui la squadra ha bisogno", le parole riportate dal sito ufficiale del club.