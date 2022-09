Il chirurgo che ha operato Pogba: "La terapia conservativa ha aggravato la situazione"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Paul Pogba sta bene, non vede l'ora di iniziare il percorso riabilitativo". Così a Tuttosport il professor Roberto Rossi, specialista in ortopedia e traumatologia, primario all'ospedale Mauriziano di Torino, professore ordinario all'Università di Torino e consulente della Juventus. È il chirurgo che lunedì ha operato Paul Pogba: "La lesione del menisco esterno era complessa perché il tessuto era frammentato, la lesione meniscale era peggiorata e quando il giocatore ha provato a forzare correndo in campo ha avuto un blocco articolare del ginocchio. La terapia conservativa non ha funzionato, anzi, la lesione si è aggravata. Quando siamo intervenuti, non c'erano le condizione per compiere una sutura del menisco rotto. Si è potuto intervenire soltanto con una meniscectomia".