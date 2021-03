Il Crotone crolla nella ripresa, il Bologna ribalta il match: finisce 2-3

All'Ezio Scida, il Bologna, sotto 2-0 alla fine del primo, ribalta il match e batte 3-2 il Crotone nell'anticipo delle 15 della 28ª giornata di campionato. Al 32' il Crotone sblocca il match grazie a una punizione beffarda di Messias, il pallone passa fra una selva di gambe e si infila sul palo lontano con Skorupski coperto che non riesce a intervenire. Al 40' i padroni di casa raddoppiano con Simy che trasforma con freddezza glaciale un calcio di rigore concesso, dopo l'intervento del VAR, per una trattenuta di Soumaoro su Di Carmine su azione d'angolo.

Nella ripresa il match cambia completamente, il Bologna cinge d'assedio il Crotone e al 64' trova la rete del 2-1 con Soumaoro: Palacio vince un rimpallo sul lato sinistro dell'area di rigore e mette un suggerimento a rimorchio per il difensore rossoblù che realizza il più facile dei tap in. Al 73' la squadra di Mihajlovic trova il pari con una gran punizione di Schouten: palla all'incrocio dei pali con Cordaz rimasto immobile. All'85' il Bologna ribaltono il match: azione da manuale che libera Palacio alla conclusione, Cordaz respinge ma sulla ribattuta il più lesto è Skov Olsen che mette in rete per il definitivo 2-3. Pesantissimo ko per la squadra di Cosmi, sempre più fanalino di coda: -8 dal Torino terzultimo, ma con due partite in più dei granata.