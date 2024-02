Il dramma di Deulofeu: "Potrei non giocare più. Ma non posso dire altro"

Ospite dell'account Twitch "Juantes FC", Gerard Deulofeu ha dato un aggiornamento sulle sue condizioni fisiche

Ospite dell'account Twitch "Juantes FC", Gerard Deulofeu ha dato un aggiornamento sulle sue condizioni fisiche lasciando intendere che il rientro potrebbe anche non esserci affatto. Parole sorprendenti se si considera l'ottimismo speso negli ultimi video dallo spagnolo, che in questa stagione non ha mai vissuto un minuto in campo: "Non posso fare quello che mi piace e sono fuori ormai da più di un anno. Sono contento di aver raggiunto un equilibrio fuori dal campo a livello familiare, che mi ha aiutato a restare concentrato altrimenti sarei potuto cadere in depressione".

Sull'infortunio e i tempi di recupero ha aggiunto: "Non posso parlare molto perché abbiamo un patto con il club. È un vero calvario e non potete cosa sto passando. Sto provando a recuperare in tutti i modi, ma ho accettato l'idea che io possa anche non riprendermi più. Da diversi mesi so che potrei non giocare mai più. Mi sto preparando a quello che potrebbe essere dopo, perché la carriera del calciatore finisce in un attimo", ha dichiarato lo spagnolo.