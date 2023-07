Il Frosinone cerca rinforzi in vista del Napoli: contatti con un difensore del Milan

Il Frosinone, squadra con cui il Napoli debutterà in campionato, continua a trattare per Matteo Gabbia.

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Frosinone, squadra con cui il Napoli debutterà in campionato, continua a trattare per Matteo Gabbia. Secondo quanto riferito da Sky Sport, oggi gli agenti del difensore centrale del Milan hanno incontrato i dirigenti del club gialloblù a Milano. Le parti attendono aggiornamenti, previsti per la prossima settimana, per capire se si potrà arrivare alla chiusura dell'operazione.