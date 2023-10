Il Frosinone torna a vincere: due talenti affondano il Verona

Sono finiti i primi tempi dei match delle 15 validi per l'ottava giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre settimane dopo i quattro gol rifilati al Sassuolo, il Frosinone giovane e brillante ritrova la vittoria in campionato dopo due pareggi di fila e una sconfitta, nell'ultimo turno, contro la Roma. Lo fa contro un Hellas Verona un po' troppo rinunciatario, al termine di una partita molto intensa. Dopo un palo di Soulé, arriva il vantaggio ciociaro con Reinier all'esordio in Serie A. Palla in profondità per Cheddira, conclusione di prima intenzione che si stampa sul palo. Sulla ribattuta però si fa trovare pronto il talento arrivato dal Real Madrid, che ribadisce facilmente in fondo al sacco. E' l'ultima emozione prima del duplice fischio, lo Stirpe si gode un quarto d'ora di festa.

L'inizio della ripresa coincide con il miglior momento del Verona. Dopo pochi minuti Ngonge spreca una buona opportunità, non centrando la porta da buona posizione. Poi è Terracciano ad andare vicino al gol con un colpo di testa. Ma la reazione dura poco più di dieci minuti, poi torna a farsi preferire il Frosinone che ricomincia a flirtare con la rete coi soliti Cheddira e Soulé, sicuramente tra i migliori in campo: l'ex Bari spara fuori, l'argentino sbatte ancora sul legno. Dopo il legno arriva il raddoppio di Soulé con un colpo di testa sul cross al bacio di Marchizza. Solo al 94' Djuric, entrato dalla panchina, di testa svetta alle spalle di Romagnoli e realizza l'1-2 per il Verona.