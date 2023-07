Il Frosinone va vicino alla vittoria ma si fa riprendere nel finale: 1-1 con la Salernitana

Finisce 1-1 l'amichevole allo Stirpe tra Frosinone e Salernitana.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 1-1 l'amichevole allo Stirpe tra Frosinone e Salernitana. I granata, in formazione largamente rimaneggiata soprattutto nella ripresa, sono andati sotto a 5 minuti dalla fine in virtù della rete messa a segno da Gelli frutto di una bella azione corale. La reazione degli ospiti, spinti da 700 tifosi, è stata immediata e c'è stato il pareggio di Valencia, nato da un errore difensivo dei padroni di casa. Nel primo tempo meglio il Frosinone, due volte vicino al vantaggio e due volte fermato dalle parate importanti del giovane Allocca. La Salernitana si è resa pericolosa sull'asse Candreva-Kastanos, ma Botheim è stato evanescente in attacco e non ci sono state chance di rilievo. Nella ripresa i granata sono partiti meglio e hanno creato i presupposti per sbloccare lo 0-0, ancora una volta con Kastanos e Candreva che hanno meritato il voto più alto. Progressivamente i ritmi sono calati e la girandola di cambi ha creato qualche problema difensivo ai granata, al punto che il Frosinone ha colpito con Gelli lasciato solo da Fazio. Poi lo spunto di Valencia e un pari che conferma manchino almeno 6 giocatori per essere competitivi.

Frosinone: Turati, Oyono, Marchizza (41’ st Haoudi), Mazzitelli (37’ st Kujabi), Monterisi, Romagnoli (29’ st Szyminski), Harroui (15’ stKvernadze), Brescianini (15’ st Gelli), Cuni (15’ st Borrelli), Caso (1’ st Garritano), Baez. All. Eusebio Di Francesco. A disposizione: Palmisani, Klitten, Macej, Selvini.

Salernitana: Allocca, Bradaric, Sambia (16’ st Maggiore), Bohinen (16’ st Boultam), Botheim (29’ st Valencia), Coulibaly L. (29’ st Coulibaly M.), Kastanos (29’ st Iervolino), Gyomber (29’ st Fazio), Lovato (29’ st Motoc), Candreva (29’ st Sfait), Pirola (29’ st Bronn). All. Sousa. A disposizione: De Matteis, Di Giorgio.

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma

Spettatori: 3500 circa, di cui 700 da Salerno

Marcatori: 78' Gelli, 84' Valencia