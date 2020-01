Il Genoa batte il Sassuolo tra le dormite del VAR: 3 punti d'oro per Nicola

Termina 2-1 il match tra Genoa e Sassuolo, gara valevole per il 18° turno di Serie A. Partita equlibrata con il Grifone passato in vantaggio grazie al rigore di Criscito al 29'. I neroverdi, dopo 4' trovano subito il pareggio con Obiang, ma nel secondo tempo, all'86 Pandev sigla il gol vittoria

LE RETI - Il Genoa passa al 29' grazie ad un rigore - molto discusso - concesso per fallo su Sanabria: dagli undici metri si presenta Domenico Criscito che non sbaglia. Immediata la risposta del Sassuolo: serie di passaggi in area di rigore del Genoa, Locatelli spalle alla porta serve Obiang dal limite che calcia in porta e non sbaglia. Deviazione di Ankersen che spiazza Perin. Nel secondo tempo, il Sassuolo gioca meglio ma a passare sono i padroni di casa: Pandev anticipa Consigli che tocca per un primo momento la sfera. Il pallone carambola poi sul macedone in caduta trova il gol decisivo del 21, nato da un fallo su Berardi che il VAR non segnala.

LA CLASSIFICA - Il Genoa lascia l'ultimo posto in classifica e si porta a quota 14 punti con il Brescia. Altro stop per gli uomini di De Zerbi che restano a 19 punti.