Il Genoa ha ripreso gli allenamenti: il report odierno in vista del Napoli

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Genoa ha ripreso oggi gli allenamenti a Pegli in vista del match contro il Napoli in programma sabato sera alle 20.45. Ecco il report del club rossoblù: “Dopo il check della situazione e la fase di attivazione in palestra e poi sul campo, lo staff ha diretto una sessione di carattere tecnico-generale, con esercitazioni specifiche su possesso palla, pressing e partita tematica. Assenti i cinque elementi impegnati con le nazionali”.