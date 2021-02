Il Genoa motivato a riscattare il 6-0 dell'andata: è il ko più largo del Grifone dal 1965

Oltre all'ottimo momento del Genoa, che vi abbiamo raccontato, i rossoblù vorranno riscattare anche la figuraccia rimediata all'andata che molti giocatori non accettarono già nei minuti finali di quella gara. La sconfitta per 6-0 a Fuorigrotta infatti è la più larga nella storia del Genoa in Serie A addirittura dal 7-0 contro la Juventus che risale al '65. Un'insidia in più per un Napoli con tanti big assenti e ridotto ai minimi termini in tanti ruoli.