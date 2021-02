Il Genoa non muore mai: al 95’ trova il pari col Verona

Si è concluso sul punteggio finale di 2-2 il match delle 18 tra Genoa ed Hellas Verona. Hellas Verona in vantaggio sul campo del Genoa all'intervallo grazie alla rete, poco dopo il quarto d'ora, di Ivan Ilic. Nella ripresa pari immediato dei padroni di casa grazie a Shomurodov. La squadra di Juric trova la forza per ripassare in vantaggio con Faraoni ma nel finale, al 95’, il gol di Badelj nonostante l'inferiorità numerica per l'infortunio di Pellegrini. Hellas al nono posto, continua l'imbattibilità di Davide Ballardini.