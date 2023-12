Il Genoa regala un rigore alla Juventus, Chiesa lo trasforma: 1-0 all'intervallo

I dettagli, come spesso capita nel campionato della Juventus, fanno la differenza al termine del primo tempo di Marassi

© foto di www.imagephotoagency.it

I dettagli, come spesso capita nel campionato della Juventus, fanno la differenza al termine del primo tempo di Marassi. I bianconeri di Allegri rientrano negli spogliatoi avanti di un gol sul Genoa: l'1-0 porta la firma di Federico Chiesa, autore su calcio di rigore del suo quinto gol stagionale.

Decisivo, per la concessione del penalty poi derivante dall'uscita a valanga del portiere Martinez, un errore di Milan Badelj trasformato in filtrante da Vlahovic. Buona prestazione da parte dei rossoblù di Gilardino: per ora, però, a mettere il muso avanti è la solita Vecchia Signora.