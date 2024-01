Il Genoa ribalta il Lecce in 7': seconda vittoria consecutiva per il Grifone

Il Genoa batte in rimonta il Lecce 2-1 a Marassi nel lunch match della 22ª giornata di Serie A.

Il Genoa batte in rimonta il Lecce 2-1 a Marassi nel lunch match della 22ª giornata di Serie A. I padroni di casa partono forte e dopo appena 10 minuti Retegui si presenta in area di rigore ma la sua conclusione viene neutralizzata da Falcone sul primo palo. I salentini salgono di tono e dieci minuti più tardi avrebbero la palla del vantaggio con Almqvist che viene steso in area di rigore da Vasquez, Pairetto non ha dubbi e assegna la massima punizione ma Martinez ipnotizza Krstovic e respinge molto bene. Il vantaggio ospite arriva poco dopo la mezz’ora quando Krstovic riceve palla dal limite dell’area e fa partire una conclusione che, deviata da Vasquez, termina alle spalle di Martinez.

Nella ripresa il Genoa ribalta il match in 7'. Al 69' calcio di punizione di Gudmundsson che colpisce la traversa e ritorna in campo. Il più lesto ad arrivare sul pallone é Mateo Retegui che colpisce di testa realizzando il più facile dei tap in. Al 76' ancora una conclusione deviata di Vasquez che sbatte questa volta sulla traversa. Retegui la riprende sul secondo palo e serve Caleb Ekuban abile in mezza rovesciata a mettere alle spalle di Falcone.